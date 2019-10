Nuove rimodulazioni per gli utenti Wind Tre: scattano a gennaio gli aumenti

Non si fermano le rimodulazioni degli operatori telefonici. Dopo Fastweb e Vodafone, tocca anche a Wind Tre. L'operatore telefonico ha annunciato una serie di rimodulazioni per gli utenti di rete fissa, che entreranno in vigore da Gennaio.

Per coloro che hanno sottoscritto le offerte elencate poco sotto, il rincaro sarà di 2 Euro al mese, a cui bisogna aggiungere l'IVA per le promozioni Affari.

Rientrano nelle rimodulazioni: 3 Internet, 3ADSL, 3FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, 3ADSL, 3FIBER, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet, in tutte le tecnologie (ADSL, FTTC, FTTH).

Come fatto dalla concorrenza, Wind Tre nel comunicato sottolinea che le rimodulazioni sono state messe in campo per soddisfare "l'esigenza di modificare il posizionamento dell'offerta e per fornire livelli del servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato".

Gli utenti avranno la possibilità di recedere gratuitamente entro il giorno precedente all'entrata in vigore delle rimodulazioni in maniera completamente gratuita.