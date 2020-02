Nuove rimodulazioni di Vodafone: aumenti fino a 4,98 Euro per alcune offerte

A pochi giorni dal lancio della nuova offerta di Vodafone con prezzo bloccato, attraverso cui l'operatore telefonico si è impegnato a non rimodulare per 36 mesi, la telco ha annunciato una nuova tranche di rimodulazioni, che entreranno in vigore il prossimo 27 marzo.

Ad essere interessate, secondo quanto appreso dai colleghi di MondoMobileWeb, saranno le seguenti promozioni:

Vodafone Digital;

Vodafone Special 600;

Vodafone Special 1000 4GB.

E' previsto un rincaro fino a 4,98 Euro, ma come sempre Vodafone provvederà ad inviare la comunicazione attraverso SMS. Nel frattempo la comunicazione ufficiale è già apparsa sul sito web Vodafone Informa.

Le motivazioni sono le solite: a partire dal 27 Marzo infatti le tre offerte coinvolte saranno sostituite in automatico con Easy Special che include 50 gigabyte di internet o in alcuni casi illimitati. Di conseguenza, l'aumento del costo mensile varierà tra 1,50 e 4,98 Euro, ma non sappiamo in che misura per ciascun cliente.

E' attivo anche il numero 42590 che consente di attivare offerte alternative. Per coloro che non intendono accettare la rimodulazione, Vodafone garantisce anche la possibilità di effettuare il recesso gratuito fino al 26 Marzo 2020, come previsto dalla normativa vigente. Il recesso si potrà effettuare tramite PEC, raccomandata, chiamando il servizio clienti 190 o compilando i moduli nei negozi Vodafone.