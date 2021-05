Le nuove scoperte fatte in questa galassia rendono la Via Lattea molto meno 'speciale'

La Via Lattea è l'unica galassia che fin ad ora si è dimostrata utile nell'ospitare una qualche forma di vita superiore ed evoluta. Purtroppo però, le sue particolarità sembra si fermino qui: recenti studi hanno dimostrato che la Via Lattea è molto simile ad una sua lontana collega.

Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno, per la prima volta, studiato una sezione trasversale dettagliata di una galassia simile alla nostra, nominata UGC 10738. La struttura messa sotto osservazione - come si legge anche nello studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters - ha mostrato diverse analogie con la Via Lattea, il che costringe a riconsiderare ciò che prima credevamo fosse "unico" nel nostro vicinato cosmico.

In particolare, ad essere rivalutata è stata la "doppia struttura stellare" di cui la nostra galassia è formata: la prima, più spessa, è piena di stelle antiche e con un basso rapporto di ferro, idrogeno ed elio; la seconda è più sottile ma carica di stelle giovani e medio-giovani (e in cui ricade anche il nostro Sole). Si pensava che questi strati fossero il risultato di uno violento incidente cosmico avvenuto milioni di anni fa, cioè una collisione tra due galassie di età diversa, ma potrebbe non essere più così.

Studiando la galassia UGC 10738, posizionata a circa 320 milioni di anni luce dalla Terra, i ricercatori hanno scoperto una doppia struttura praticamente identica, e questo può significare due cose: o UGC 10738 è stata vittima dello stesso fenomeno che ha generato la Via Lattea (ipotesi molto remota), oppure è probabile che questa sia una caratteristica più comune del previsto.

"Le nostre osservazioni indicano che le strutture della Via Lattea sono un fenomeno tipico del cammino evolutivo delle galassie", ha detto il dottor Nicholas Scott, uno dei coautori dello studio, "da questi risultati possiamo ipotizzare che la Via Lattea e le galassie simili sono da ritenere come la 'normalità'".

Qualunque sia la verità, è chiaro che questi studi ci avvicinano sempre di più ad una nuova consapevolezza della vita e dell'evoluzione delle galassie.