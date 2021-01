Nuove specie di ragno sono state chiamate con il nome di quattro 'veri' eroi

Nel 2018 il mondo rimase un attimo col fiato sospeso durante l'eroico salvataggio di 12 adolescenti e del loro allenatore intrappolati nelle grotte di Tham Luang, in Thailandia. I nomi di coloro che salvarono i ragazzi probabilmente saranno già stati dimenticati, ma echeggeranno per l'eternità... almeno dagli aracnologi.

Quattro specie di ragni, infatti, sono state nominati in onore degli uomini che salvarono le 13 vite umane intrappolate nelle grotte.

La scoperta è avvenuta nelle numerose grotte che si insinuano sotto la Nullarbor Plain, in Australia, dei luoghi profondamenti ostili per la vita. Il motivo è presto detto: non c'è luce e solamente occasionali inondazioni portano la materia vegetale nelle grotte, dove gli scarafaggi si nutrono direttamente di essa o dei funghi che la scompongono. I predatori all'apice della catena alimentare, in questo luogo, sono i ragni del genere Troglodiplura; osservati dal vivo solamente da due/tre persone in tutto il mondo.

Il dottor Mark Harvey, del Western Australian Museum, ha recentemente trovato le specie. Per questo motivo ha deciso di rinominarle con il nome degli eroici uomini che salvarono la vita a quelle 13 persone in Thailandia. Due delle nuove specie sono state chiamate T. beirutpakbarai e T. samankunani, il nome dei due soccorritori che persero la vita nel tentativo di salvare gli adolescenti e il loro allenatore.

Mentre altri due esemplari sono stati chiamati T. challeni e T. harrisi, dal nome di due esperti australiani di immersioni che diedero il loro supporto durante il salvataggio. In questo modo i nomi saranno certamente ricordati a lungo.

Vengono scoperte sempre nuove specie di ragni: come quello riscoperto dopo essere considerato estinto o questo piccolissimo e tenerissimo "ragno saltatore".