Le nuove tecnologie dei TV Samsung Neo QLED 2021: scopriamole insieme

Dopo aver parlato della Game Mode sui TV Samsung 2021, continuiamo il nostro viaggio all'interno della lineup di televisori del produttore asiatico. Quest'oggi ci parliamo delle tecnologie alla base dei TV Samsung Neo QLED 2021.

La nuova gamma di TV Neo QLED, Samsung ha puntato su un trittico di tecnologie proprietarie (Quantum Mini LED, Quantum Matrix Technology e Neo Quantum Processor), con cui gli utenti hanno già familiarizzato e di cui parliamo nel video speciale di oggi.

Nel filmato, che può essere visualizzato come sempre in apertura, ci soffermiamo sulla tecnologia Quantum Mini LED, che rappresenta la nuova evoluzione della retroilluminazione esponendo i vantaggi reali per gli utenti finali, ma anche sulla Quantum Matrix Technology che consente ai televisori della gamma TV Neo QLED di esprimere una scala di luminanza a 12-bit.

Infine, parliamo anche del Neo Quantum Processor, ovvero il cuore pulsante della gamma che vanta anche il Multi-Intelligence Deep Learning e 16 reti neurali, ognuna delle quali specializzata in una specifica categoria di immagini.