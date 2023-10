Nuove voci su iPhone 16 Pro: avrà il 5G più veloce, il WiFi 7 ed un nuovo obiettivo

Solo qualche settimana fa erano emersi alcuni rumor sui possibili cambiamenti di design ad iPhone 16. Oggi, il popolare analista Jeff Pu di Haitong International Securities è tornato sull’argomento con alcune previsioni sul modello Pro della gamma di smartphone che Apple dovrebbe presentare nel 2024.

In una nota agli investitori che ha avuto modo di visionare 9to5Mac, Pu riferisce quelle che sono le ultime voci ricevute dalle sue fonti nella catena di fornitura di Apple.

Partendo dai display, Pu afferma che i nuovi iPhone saranno più grandi di 0,2 polli rispetto alle attuali dimensioni di 6,1 e 6,7 pollici: questo rumor è in linea con quello pubblicato in precedenza da Ming-Chi Kuo e Ross Young i quali in alcuni altri rapporti avevano ipotizzato un aumento delle diagonali dei display degli smartphone.

Jeff Pu riferisce che sia i modelli Pro che Pro Max avranno un obiettivo tetraprismatico da 12 megapixel con zoom migliore: evidentemente il fatto che cresceranno le dimensioni anche del modello Pro “base” gli ingegneri saranno in grado di integrare questo sensore.

Tra le altre novità previste si parla di un nuovo obiettivo ultra-wide: iPhone 16 Pro dovrebbe includere un sensore da 48 megapixel, che rappresenterebbe un enorme passo in avanti rispetto all’attuale da 12 megapixel. A ciò si aggiungerà il chip A18 Pro, realizzato sul processo prduttivo a 3nm, con 8GB di RAM, WiFi 7 e 5G più veloce grazie al modem Snapdragon X75 che garantirà una velocità di download in 5G fino a 7,5 Gbps grazie allo standard 5G Advanced.

Sugli iPhone 16 base invece Apple dovrebbe mantenere due obiettivi posteriori senza zoom ottico, con l’obiettivo ultra grandangolare che avrà un sensore da 12 megapixel. Su questi dovrebbe debuttare un chip A17 meno potente dell’A17 Pro, con 8GB di RAM e nessun aggiornamento in termini di connettività 5G.

Nessuna nuova informazione, invece, sul presunto arrivo della variante Ultra di iPhone 16.