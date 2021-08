Nuovi aggiornamenti OxygenOS per OnePlus Nord e Nord CE: tutti i dettagli da sapere

Anche la gamma OnePlus Nord inizia a ricevere aggiornamenti software importanti, esattamente come quanto accaduto per l’intera serie OnePlus 8 e le Bitmoji su Ambient Display. Nella serata di ieri, lunedì 23 agosto 2021, sul forum ufficiale della società di Pete Lau sono stati annunciati i nuovi update per Nord e Nord CE.

Nel caso dell’originale OnePlus Nord si tratta della patch a OxygenOS 11.1.5.5 con build AC01BA per il mercato europeo: essa include, come si può leggere dal changelog ufficiale, la patch di sicurezza di agosto 2021 assieme a novità per migliorare la stabilità del sistema e la nuova Bitmoji AoD co-progettata con Snapchat, la quale resterà attiva durante la giornata e si aggiornerà a seconda delle attività svolte con lo smartphone.

Nel caso di OnePlus Nord CE, invece, l’aggiornamento del firmware è OxygenOS 11.0.6.6 con build EB13BA per gli utenti europei: in questo caso troviamo migliorie per le prestazioni del sistema, la patch di sicurezza di luglio 2021, l’update per i Google Mobile Services alla versione 2021.06 e un’ottimizzazione specifica per gli effetti della fotocamera, così da migliorare le foto scattate.

Entrambe le versioni verranno rilasciate progressivamente a sempre più utenti; dunque, non preoccupatevi se al momento della lettura di questa notizia non troverete alcun aggiornamento disponibile. Una volta che lo sarà, il sistema dovrebbe inviare automaticamente una notifica con cui invitare a scaricare l’update; altrimenti, vi basterà recarvi nelle impostazioni dello smartphone per controllare quale versione avete e se sono disponibili nuove patch. Come sempre, si ricorda che per installare l’update serve avere almeno il 30% di batteria e 3 GB liberi nella memoria interna.

Intanto si parla di OnePlus 9 RT, prossimo smartphone del brand cinese atteso per il rilascio nei negozi.