I nuovi AMD Ryzen 7 Pro 5850U e Ryzen 5 Pro 5650U appaiono a sorpresa sul web

Ad appena due settimane dalla presentazione dei nuovi Ryzen 5000 Mobile, iniziano a comparire in rete anche delle nuove varianti per la serie Pro.

Le CPU AMD Ryzen Pro condividono gran parte della loro struttura con le versioni standard, integrando però le AMD Pro Technologies, tra cui l'apprezzata Memory Guard, una serie di feature proprietarie che ammiccano fortemente al settore business. Un mercato in cui AMD sta cercando di prendere piede anno dopo anno.

I processori AMD Ryzen 7 Pro 5850U e Ryzen 5 Pro 5650U sono apparsi su UserBenchmark e sul supporto HP e sembrerebbero in tutto e per tutto identici alle controparti non -Pro, rispettivamente il Ryzen 7 5800U e il Ryzen 5 5600U.

Stando alle specifiche riportate sul sito di HP, immediatamente rimosse, il nuovo Ryzen 7 Pro 5850U avrà 8 core e 16 thread, un clock di base di 1.9 GHz con boost massimo fissato a 4.4 GHz e 20 MB di cache L3.

Sul fratello minore sappiamo che avrà 6 core e 12 thread e una frequenza di boost fissata a 4.2 GHz.

Lato GPU, gli unici dettagli che abbiamo riguardano il Ryzen 7 Pro 5850U, il quale avrà 8 core dedicati e una frequenza di 2.0 GHz.

In attesa di ulteriori dettagli e di una data di lancio, vi ricordiamo che sono apparsi in rete anche i primi dettagli delle CPU AMD EPYC Milan, processori progettati per server e workstation.