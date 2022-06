Nuovi benchmark per le CPU Intel Raptor Lake: l'i9-13900 fa faville!

Dopo aver visto il primo benchmark dell'Intel Core i9-13900K insieme alla GPU Intel Arc A770, arriva oggi un secondo test della CPU top di gamma di nuova generazione di Intel, che sembra confermarsi come uno dei migliori processori per il gaming su PC di sempre.

Il benchmark è brevemente apparso sul database di SiSoftware, prima di essere cancellato, e sembra mostrare una CPU in grado di giocarsela con il Ryzen 9 5900X di AMD, superando invece tutti i processori Intel di undicesima e dodicesima generazione. Sfortunatamente, al momento non possiamo fare confronti con i chip Ryzen 7000 di AMD, di cui ancora non conosciamo i benchmark e con cui le CPU Raptor Lake dovranno scontrarsi quando saranno lanciate, verso la fine del 2022.

Il confronto, che potete trovare in calce, sovrappone i dati degli Intel Core i9-11900K e 12900, rispettivamente dotati di configurazioni a 8 Core e 16 Thread ed a 16 Core (8 P-Core e 8 E-Core) e 24 Thread, dell'AMD Ryzen 9 5900X, con 12 Core e 24 Thread e dell'Intel Core i9-13900, quest'ultimo dotato di ben 8 P-Core, 16 E-Core e 32 Thread complessivi, almeno stando ai primi benchmark della CPU Raptor Lake top di gamma comparsi qualche mese fa in rete.

Stando a quanto riporta SiSoftware, "con un codice non-SIMD, vediamo un enorme miglioramento di performance nel processori Raptor Lake sia nelle performance in virgola mobile che in quelle tra interi, che vanno dal 33% al 100% in più delle CPU Alder Lake e permettono a Raptor Lake di spingersi (ben) oltre il top di gamma dell'architettura Zen 3. In questo caso, gli otto Core Little Atom sono di grande aiuto".

Utilizzando la vettorizzazione SIMD, però, le cose cambiano leggermente, e il top di gamma di Intel cede il passo all'AMD Ryzen 9 5900X, che lo supera ancora del 4-6% nei test. Resta da vedere se i dati rimarranno invariati fino all'uscita delle CPU di nuova generazione o sei dei cambiamenti dell'ultimo minuto, magari lato software, non riusciranno a migliorare ulteriormente le prestazioni delle CPU Raptor Lake.