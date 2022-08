Nuovi benchmark per l'Intel Core i9-13900K: AoTS conferma il salto generazionale

Ormai le CPU Intel Raptor Lake sembrano essere entrate nelle mani di qualche fan, dal momento che i benchmark dell'Intel Core i9-13900K sono in uscita con un flusso pressoché continuo e costante. Dopo aver visto come se la cava il Core i9-13900K su GeekBench, infatti, arriva oggi un suo test su Ashes of the Singularity (AOTS).

Il test arriva a meno di una settimana dal benchmark da record dell'Intel Core i9-13900K su CineBench R23, ed è stato scovato dai colleghi di BenchLeaks. Prima di vedere i risultati del test, vi ricordiamo che Ashes of The Singularity Escalation è ormai un gioco "vecchio", ma anche che con il tempo si è aggiornato ed ha implementato la tecnologia Async Compute di DirectX 12 e una migliore gestione dei processori multi-core, che lo rendono perfetto per i benchmark delle CPU.

Potete dare un'occhiata al test dell'Intel Core i9-13900K sul portale di Ashes of the Singularity oppure in calce a questa notizia. Ad ogni modo, come sempre, il test conferma che la CPU ha 24 Core (16 E-Core e 8 P-Core) e 32 Thread, insieme ad un clock base di 3,0 GHz e ad un boost single-core fino a 5,8 GHz e multi-core fino a 5,5 GHz. La CPU, infine, ha 68 MB di cache.

Con il preset Crazy 4K, il processore (in combinazione con una AMD RX 6900XT) ha ottenuto un framerate medio di 204,7 FPS, ovvero il 24% in più del framerate medio dell'Intel Core i9-12900K, che si attesta sui 165,3 FPS. Per fare un paragone, l'AMD Ryzen 9 5950X tocca i 143,5 FPS medi e l'AMD Ryzen 7 5800X3D si ferma a 121,4 FPS. In termini percentuali, l'Intel Core i9-13900K supera del 43% il top di gamma AMD e del 68% la CPU di Sunnyvale dotata di V-Cache 3D.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che le CPU Intel Raptor Lake arriveranno nel 2022, probabilmente nel mese di ottobre, insieme alle schede madri Z790. Con ogni probabilità, poco prima dei nuovi Intel Core saranno lanciate anche le nuove CPU di AMD, la serie Ryzen 7000.