Samsung Galaxy Watch 5 avrà tre varianti: leak conferma il modello Pro

Solo un paio di settimane fa abbiamo scoperto che Samsung Galaxy Watch 5 avrà un modello Pro, il quale rappresenterà la vera novità della lineup smartwatch Samsung di quest'anno. Oggi, un altro leak dalla produzione dell'orologio Samsung fa luce sulle versioni del Galaxy Watch 5 che verranno messe sul mercato verso la fine dell'estate.

Stando a quanto riporta il portale olandese Galaxy Club, infatti, al momento sarebbero in lavorazione ben tre varianti di Samsung Galaxy Watch 5, ciascuna con un codename diverso. Questi ultimi sarebbero "Heart-S", "Heart-L" e "Heart Pro".

Pare che il modello "Heart-S" altro non sia che la versione compatta del Galaxy Watch 5, che dovrebbe avere model number SM-R90x e che sarebbe dotata di una cassa da 40 o da 42 mm. Il modello "Heart-L", invece, dovrebbe essere la variante dello smartwatch con cassa da 44 o da 46 mm e con un prezzo maggiorato, dal model number SM-R91x.

Non è chiaro se il modello Heart-L sia il Galaxy Watch 5 Classic, che secondo alcuni rumor sarebbe stato cancellato per lasciare spazio al Galaxy Watch 5 Pro, ma di certo i modelli dello smartphone in lavorazione sono tre, e non due come previsto da diversi leaker nell'ultimo periodo.

Inoltre, il leak di Galaxy Club ha anche rivelato le dimensioni della batteria di Galaxy Watch 5, che sono già state rumoreggiate alcuni giorni fa da altri tipster. Nello specifico, il modello Heart-S avrà una batteria da 276 mAh, leggermente più capiente di quella da 247 mAh del Galaxy Watch 4.

Il modello Heart-L dovrebbe mantenere la stessa capienza della batteria della versione "S" dello smartwatch, mentre il vero cambiamento si troverebbe solo su Galaxy Watch 5 Pro, con una batteria da ben 572 mAh, decisamente più grande di quella da 361 mAh del Galaxy Watch 4 Classic.