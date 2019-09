Nuovi dettagli sullo smartwatch Huawei Watch GT 2: a breve l'evento di lancio

Dopo i primi rumor di qualche giorno fa, iniziano finalmente ad arrivare alcune conferme ufficiali in merito al tanto atteso smartwatch Huawei Watch GT 2. Infatti, l'azienda cinese ha confermato ufficialmente la data dell'evento di annuncio del dispositivo e ne ha anche confermato un'importante caratteristica.

In particolare, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, Huawei Watch 2 verrà svelato il prossimo 19 settembre 2019 con un evento che si terrà in quel di Monaco di Baviera. La società cinese ha anche rilasciato un video teaser in cui si nota che lo smartwatch monterà il nuovo chip Bluetooth chiamato Kirin A1. Quest'ultimo è stato annunciato da Huawei durante l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino e verrà utilizzato anche dalle cuffie True Wireless FreeBuds 3.

Le novità principali rispetto all'originale Huawei Watch GT dovrebbero essere principalmente sotto alla scocca, visto che Watch 2 potrebbe disporre di una batteria da 445 mAh e di cornici del display ancor più ridotte. Stando a diverse fonti internazionali, dovrebbero essere presenti anche un microfono e uno speaker integrati che consentono di effettuare chiamate in mobilità. Per il resto, le modalità di utilizzo e il sistema operativo dovrebbero rimanere invariati. Restate sintonizzati su queste pagine: il 19 settembre 2019 non è poi così lontano!