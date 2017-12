Nuovi dettagli sull'asteroide Oumuamua: nessuna conferma sulla sua natura aliena

Gli scienziati della Queen's University Belfast stanno continuando l'analisi dati del misterioso oggetto venuto dall'esterno del nostro sistema solare, il primo avvistato nella storia umana. L'asteroide dalla forma allungata è stato soprannominato Oumuamua e già da settimane si ipotizza la possibilità che possa nascondere un

Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi rimandiamo ai nostri speciali sull'avvistamento del primo oggetto interstellare della storia umana e sulla sua particolare forma simile ad un sigaro.

Gli scienziati del team che analizza i dati dell'asteroide provengono dal Regno Unito, dagli USA, dal Canada, Taiwan, Cile e sette ricercatori del Quenn's. Per ora sappiamo che l'oggetto riflette la luce in modo simile a quanto farebbe un oggetto ghiacciato coperto da una crosta secca. Questo perché Oumuamua è stato esposto ai raggi cosmici per milioni o miliardi di anni e questo ha creato uno strato organico isolante sulla sua superficie.

La crosta esterna dell'asteroide ha protetto il ghiaccio che si trova all'interno dalla vaporizzazione, anche quando è passato vicino al Sole nel mese di settembre. La scoperta più recente riguarda proprio la composizione chimica: Oumuamua è simile ai piccoli corpi del sistema solare che sono ricoperti di ghiaccio secco e la cui struttura è stata modificata dai raggi cosmici.

L'interno dell'asteroide è ricco di acqua ghiacciata che normalmente sarebbe evaporata passando vicino al sole, creando quindi la coda tipica di una cometa, ma che invece è stato protetto da uno spessore di mezzo metro di materiale ricco di carbonio. Questo strato è riuscito a resistere ad oltre 300°C.

Oumuamua somiglia molto ai piccoli mondi che si trovano nella regione più esterna del nostro sistema solare, con la loro superficie grigiastra/rossa, la sua forma allungata e le dimensioni di un grattacielo. Dunque l'oggetto misterioso non sarebbe molto diverso da quelli che sono già noti qui nel nostro sistema planetario, ma è comunque sorprendente il fatto che sia stato finalmente possibile studiare un asteroide interstellare.

Le ricerche continueranno. Ad oggi non esiste alcune conferma del presunto messaggio alieno che qualcuno spera di trovare, così come vi abbiamo riportato nella precedente news.