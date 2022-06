Nuovi dettagli tecnici su Nothing Phone (1): chipset e RAM potrebbero far storcere il naso

Abbiamo appena scoperto che Nothing Phone (1) sarà venduto solo su invito, ma ora un'altra indiscrezione potrebbe raffreddare gli animi dei fan di Nothing. A quanto pare, infatti, la scheda tecnica di Nothing Phone (1) potrebbe essere molto meno interessante del previsto.

Fino alla scorsa settimana, infatti, era convinzione comune che Nothing Phone (1) avrebbe avuto un SoC Snapdragon 7 Gen1, ovvero il nuovo chipset di Qualcomm per device di fascia media. Archiviate le speranze per un chipset da top di gamma, però, pare ora che lo smartphone di Carl Pei e soci avrà un SoC persino peggiore, ovvero lo Snapdragon 778G Plus di Qualcomm.

Il chip fa parte della serie "G" di Qualcomm, perciò è uno dei SoC pensati per il gaming dell'azienda di San Diego. Nonostante ciò, i numerosi benchmark del chipset, uscito a metà 2021, mostrano che esso non è più veloce delle controparti "non-G", presentando inoltre la stessa architettura di questi ultima. Nello specifico, il SoC ha una struttura 1+3+4, dotata di un Core a 2,52 GHz, tre P-Core a 2,40 GHz e quattro E-Core a 1,80 GHz, come conferma anche il primo benchmark di Nothing Phone (1) su Geekbench, apparso nella giornata di ieri e che trovate riportato in calce.

Altra notizia che potrebbe far storcere il naso ai fan è poi che Nothing Phone (1) avrà 8 GB di RAM e non 12, come diversi altri smartphone di fascia media. Ciò significa che la skin di Android 12 utilizzata da Nothing dovrà essere ben ottimizzata per evitare rallentamenti sul device, specie nelle sessioni più impegnative, come durante il gaming.

Ad ogni modo, il device ha ottenuto 797 punti in Single-Core e 2.803 in Multi-Core su GeekBench 5: si tratta di un risultato non certo eccezionale, in linea con la media degli smartphone midrange Android, se non leggermente al di sotto di quest'ultima.