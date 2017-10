Nuovi driver Game Ready da NVIDIA per Call Of Duty: WWII

sarà lanciato il 3 Novembre , ma i giocatori su GeForce potrebbero giocarci al meglio già da oggi grazie ai nuovi driver Game Ready rilasciati oggi. Oltre a ciò, i nuovi driver assicurano anche le miglior esperienze di gioco con(Vulkan) e

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready di NVIDIA offrono le migliori esperienze a chi gioca con GeForce, dal momento che il team d'ingegneri di NVIDIA lavora fino all'ultimo minuto per garantire le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come tutti i driver Game Ready, anche i nuovi in uscita oggi dispongono della certificazione WHQL di Microsoft, come ulteriore garanzia di qualità.

Per maggiori informazioni vi rinviamo all'approfondimento, disponibile a questo indirizzo sul sito web ufficiale di NVIDIA.