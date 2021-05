Nuovi esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale

I ricercatori dell'Università di Atlanta, come parte della preparazione di un esperimento a bordo della ISS, hanno esplorato nuove tecniche per coltivare cellule cardiache viventi per la ricerca sulla microgravità.

Hanno anche scoperto come la criconservazione, un processo che mantiene le cellule a -80°, facilita il trasporto di questo materiale al laboratorio orbitante, fornendo maggiore flessibilità nei programmi di lancio e nelle operazioni. Il processo potrebbe giovare anche ad altre ricerche biologiche sia nello spazio che sulla Terra.

Durante la ricerca, sono state coltivate cellule precursori cardiache sulla stazione spaziale, per studiare come la microgravità influenzi il numero di cellule prodotte e quante di esse sopravvivano. Questo materiale ha un grande potenziale per lo sviluppo di farmaci, nello studio delle malattie e nella medicina rigenerativa, come l'uso di cellule cardiache coltivare per sostituire quelle danneggiate o perse.

Studi precedenti hanno evidenziato come la coltura in condizioni di microgravità simulata abbia aumentato l'efficienza della loro produzione, ma l'utilizzo di colture vive nello spazio rimane comunque una sfida unica, e la crioconservazione consentirà di ridurre significativamente gli aspetti negativi che potrebbero verificarsi con un lancio in orbita.

Le cellule sono state spedite sulla stazione spaziale nel marzo 2020, scongelate e coltivate con successo, generando cellule cardiache pulsanti. Alla fine del processo, dopo 22 giorni di volo spaziale, sono state riportate sulla Terra. Il team ha anche confrontato un nuovo mezzo di coltura che non richiede anidride carbonica, riducendo considerevolmente peso, massa e costo di lancio, al pari dei risultati del procedimento standard.

La tecnica potrebbe quindi aprire possibilità anche per esperimenti in ambienti lunari o nello spazio profondo, potrebbe persino fornire vantaggi significativi per la ricerca terrestre in termini di spedizione di cellule e tessuti da un paese all'altro del pianeta.