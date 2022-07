Nuovi funghi sono stati scoperti in Scozia: ecco perché è così importante

Sul nostro pianeta esistono delle specie vegetali uniche, sconosciute alla scienza e che attendono ancora oggi di essere scoperte. Proprio recentemente, infatti, nel cuore delle Highlands scozzesi sono state appena trovate due specie di funghi che in precedenza erano sconosciute nel Regno Unito.

"L'incontro di ricercatori, ambientalisti e della comunità locale ha scoperto alcune specie selvagge e meravigliose", afferma Keilidh Ewan, project manager presso l'ente di beneficenza per la conservazione Plantlife. Volontari e ricercatori hanno effettuato oltre 17.000 registrazioni di 2.748 specie di funghi all'interno del Parco Nazionale di Cairngorm (sapete che questi vegetali possono parlare tra di loro?).

Tra tutti questi numeri, ci sono stati soltanto tre risultati inaspettati, ma graditi. "I funghi sono di fondamentale importanza per il funzionamento dei nostri ecosistemi, ma poiché sono per lo più nascosti sotto terra e sono di difficile accesso, sappiamo molto poco della distribuzione e della loro diversità in questo habitat iconico", ha affermato Andrea Britton, ecologista vegetale presso il James Hutton Institute.

In particolare gli esperti hanno trovato l'Amanita groenlandica, una specie artica originariamente presente in Groenlandia e che cresce solo fino alla Scandinavia, e l'Acrodontium Antarcticum, un fungo registrato per la prima volta in Antartide, letteralmente sul lato opposto del pianeta rispetto al primo esemplare.

La domanda è una: come hanno fatto a finire nel Regno Unito? Grazie all'altitudine e alla distanza dal mare del Parco, che rende questa parte del paese eccezionalmente fredda e nevosa. "Ci sono più organismi viventi in un solo cucchiaino di suolo che persone sul pianeta, e la biodiversità di quest'ultimo ha un ruolo estremamente importante da svolgere nel funzionamento degli ecosistemi", ha spiegato infine Ewan.

I funghi sono molto importanti, perché ogni specie terrestre dipende dipende da loro.