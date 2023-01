Nuovi guai per l'IA Stable Diffusion: anche Getty Images la cita in giudizio

Dopo aver trattato la causa legata a Midjourney e Stable Diffusion intentata da alcuni artisti, è già arrivato il momento di nuovi guai per i creatori della seconda intelligenza artificiale. Infatti, Getty Images ha citato in giudizio Stability AI.

Come riportato da The Verge, nonché come confermato mediante un apposito comunicato stampa di Getty Images, quest'ultima ha deciso di portare avanti in questo modo la battaglia per presunta violazione del copyright. In parole povere, l'accusa mossa da Getty Images è quella che Stability AI abbia "illegalmente" preso milioni di immagini dal suo portale mediante l'intelligenza artificiale Stable Diffusion.

In parole povere, la ben nota azienda legata al mondo delle foto stock ha deciso di scendere in campo in modo importante in un contesto in cui gli artisti stanno protestando e intentando cause legali contro chi offre servizi IA. Nel comunicato stampa di Getty Images diffuso per l'occasione, si accusa Stability AI di aver "copiato ed elaborato illegalmente milioni di immagini protette da copyright" per l'addestramento della sua IA.

In questo ambito, Getty Images ha fatto sapere di aver "avviato procedimenti legali presso l'Alta Corte di giustizia a Londra". Stando a quanto dichiarato da Craig Peters, CEO di Getty Images, ai microfoni di The Verge, prima di procedere in questo modo l'azienda avrebbe inviato a Stability AI una notifica formale di un contenzioso imminente nel Regno Unito.

Sempre ai microfoni di The Verge, una rappresentante stampa di Stability AI ha però affermato di non poter commentare la questione, in quanto "il team di Stability AI non ha ricevuto informazioni su questa causa". In ogni caso, sembra che tra non molto ci sarà ulteriore materiale per discutere in merito alla questione dell'IA e del fair dealing/fair use. Come si evolverà la questione? Staremo a vedere.