Nuovi guai per Twitter: la FTC apre un'altra indagine, Elon Musk nel mirino

Mentre Elon Musk propone di riscrivere da zero il codice di Twitter per risolvere i problemi del social network, nuvole di tempesta appaiono all'orizzonte per il miliardario sudafricano. Pare infatti che la Federal Trade Commission (FTC) americana abbia messo Elon Musk e Twitter sotto investigazione per i "casi" Twitter Blue e Twitter Files.

Per chi non se lo ricordasse, i Twitter Files sono una serie di documenti interni di Twitter, riportati alla stampa da Peiter Zatko e che evidenziavano i gravi problemi interni di cui Twitter soffriva fino a qualche mese fa, concentrandosi sia sull'elevato numero di bot presenti sulla piattaforma che sulla mancanza di pratiche consolidate di cybersecurity nell'azienda.

La questione delle sottoscrizioni a Twitter Blue è invece stata risolta lo scorso dicembre, quando l'abbonamento è tornato disponibile per tutti gli utenti del social network, portando con sé un criticatissimo profilo verificato a pagamento, che negli scorsi mesi ha diviso in due la community di Twitter.

Dunque, proprio i Twitter Files e Twitter Blue sarebbero ora al centro di una corposa indagine della FTC sulla direzione presa da Twitter sotto Elon Musk, che passerebbe anche per i licenziamenti di massa di Twitter, i burrascosi rapporti della compagnia con la stampa e, soprattutto, le politiche di advertising sul social network proposte agli inserzionisti dopo l'arrivo di Elon Musk ai "piani alti".

Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, l'investigazione sarebbe la continuazione di una vecchia indagine, condotta nel 2022 e conclusasi con un patteggiamento tra Twitter e la FTC e con una salata multa da 150 milioni di Dollari per il colosso dei social. La FTC avrebbe aperto un altro caso contro Twitter per via di una "profonda preoccupazione" per lo status della sicurezza interna alla compagnia, specie dopo che diversi dirigenti dei settori della sicurezza e della privacy sono stati licenziati dalla direzione di Elon Musk.

Sfortunatamente, sembra che Twitter non stia collaborando con la FTC nell'investigazione. Al contrario, pare che la Federal Trade Commission abbia inviato almeno una dozzina di lettere al social network richiedendo più informazioni sui temi dell'indagine, senza però ricevere alcuna risposta. Sempre secondo il Wall Street Journal, la FTC starebbe anche tentando di imporre le dimissioni di Elon Musk dal ruolo di CEO di Twitter come parte della propria investigazione.