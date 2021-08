Nuovi importanti sviluppi sulla tecnologia delle interfacce neurali

Una interfaccia neurale, nota anche con il termine inglese Brain-computer interface (BCI) è uno strumento elettronico costituito da sensori che captano segnali elettrici nel cervello, e li utilizzano per comunicare con dispositivi esterni come computer o protesi robotiche.

Le interfacce cervello-computer (BCI) sono una tecnologia emergente che in un futuro prossimo potrebbe aiutare le persone con lesioni cerebrali o spinali a muoversi o comunicare. Per questo motivo la ricerca è in continuo progredire, e lo scorso 12 Agosto è stato pubblicato sulla rivista "Nature Electronics" uno studio che potrebbe aver dato una spinta importante allo sviluppo ed efficientamento di questa tecnologia.

Un team di ricercatori, che comprende esperti da diverse università e aziende Americane, ha progettato un dispositivo BCI che impiega una rete coordinata di sensori neurali indipendenti, dalle dimensione di un granello di sabbia, basati su tecnologia wireless per registrare e stimolare l'attività cerebrale. Nel dettaglio i “piccoli” sensori, soprannominati “neurograni”, registrano in modo indipendente gli impulsi elettrici prodotti dai neuroni, e inviano i relativi segnali in modalità wireless a un “hub” centrale, che coordina ed elabora i segnali.

Il dispositivo è stato testato monitorando l'attività neurale di un roditore, attraverso l'uso di 48 di questi “neurograni”. I risultati, affermano i ricercatori, sono un passo verso un sistema che un giorno potrebbe consentire la codifica dei segnali cerebrali con dettagli senza precedenti, portando a nuove scoperte su come funziona il cervello e a nuove terapie per le persone con lesioni cerebrali o spinali.

La progettazione “tecnica” dell’interfaccia è stata estremamente complessa, a tal proposito, l’autore principale dello studio, Jihun Lee ha dichiarato: ”Questo lavoro è stato una vera sfida multidisciplinare, abbiamo dovuto riunire competenze in elettromagnetismo, comunicazione a radiofrequenza, progettazione di circuiti e neuroscienze, per progettare e far funzionare il sistema dei neurograni”. La speranza rimane che queste soluzioni tecnologiche possano aiutare a comprendere meglio il funzionamento del nostro cervello, in modo da aiutare persone con disabilità gravi.