Abbiamo nuovi, incredibili, dettagli su 16 Psyche, l'asteroide pieno d'oro

L'asteroide 16 Psyche un po' di tempo fa è stato al centro di una copertura mediatica senza precedenti a causa del suo valore: "700 quintilioni di dollari", poiché pieno zeppo di oro, platino e argento. La pietra cosmica è attualmente il futuro bersaglio della NASA, per recuperare un "materiale" ancor più prezioso dell'oro: la conoscenza.

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista The Planetary Science Journal, offre una visione completa dell'enorme asteroide. Con circa 225 chilometri di diametro, 16 Psyche è uno degli oggetti più massicci nella fascia principale degli asteroidi in orbita tra Marte e Giove. Secondo diverse osservazioni precedenti non è altro che il nucleo residuo di un pianeta che non è riuscito a formarsi.

"Abbiamo visto meteoriti che sono per lo più metallici, ma Psyche potrebbe essere unico in quanto potrebbe compostato totalmente di ferro e nichel", afferma uno degli autori della ricerca. "Siamo stati in grado di identificare per la prima volta ciò che pensiamo siano bande di assorbimento ultravioletto di ossido di ferro, un'indicazione che sull'asteroide stia avvenendo l'ossidazione, il risultato del vento solare che colpisce la superficie".

Il lancio della sonda spaziale della NASA per lo studio della pietra cosmica è previsto nel 2022. Gli asteroidi metallici sono relativamente rari nel Sistema Solare e questa potrebbe essere un'opportunità unica per osservare l'interno di un pianeta. La superficie dell'asteroide potrebbe essere principalmente composta di ferro, ma gli esperti non possono dirlo con certezza finché non riceveranno i primi dati ufficiali sulla missione.