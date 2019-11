Nuovi incredibili dettagli sulle tempeste globali del Pianeta Rosso

Sul Pianeta Rosso le tempeste di polvere non sono rare. Ogni decennio, però, accade un evento incredibile ed unico allo stesso tempo: tempeste talmente grandi e potenti da circondare l'intero pianeta. Nel 2018, gli scienziati della NASA hanno analizzato una di questa tempesta globale; quella che ha messo fine alla vita del rover Opportunity.

Nonostante le perplessità, due documenti hanno recentemente gettato una nuova luce su un fenomeno osservato all'interno della tempesta: torri di polvere, o nuvole, concentrate che si riscaldano alla luce del Sole e si innalzano in alto.

Queste nuvole, secondo gli scienziati, vengono guidate dal vapore acqueo intrappolato nella polvere. Le dimensioni sono considerevoli: ad un'altezza di 80 chilometri, come si è visto durante la tempesta di polvere del 2018, possono essere grandi quasi quanto l'Italia.

Le recenti scoperte sono state fatte dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, che è guidato dal Jet Propulsion Laboratory. Sebbene le tempeste di polvere globali coprano la superficie del pianeta, il veicolo dell'agenzia spaziale, grazie allo strumento Mars Climate Sounder, può scrutare all'interno della nebbia.

Il tasso di attività della polvere ha sorpreso perfino gli scienziati. Queste torri di polvere, infatti, potrebbero fungere come "ascensori spaziali" per altri materiali, trasportandoli attraverso l’atmosfera (il fenomeno potrebbe avere espulso anche l'acqua dal pianeta). La causa di queste tempeste globali sono ancora sconosciute, visto anche la cadenza quasi decennale del fenomeno. "Le tempeste di polvere globali sono davvero insolite", afferma lo scienziato del Mars Climate Sounder David Kass. "Non abbiamo davvero nulla di simile sulla Terra."