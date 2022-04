Nuovi indizi su sondaggi per gruppi WhatsApp: ecco l'interfaccia su PC

WhatsApp continua a lavorare assiduamente sui sondaggi per le chat di gruppo e, come al solito, gli attenti colleghi di WABetaInfo continuano a scovare nuovi indizi al riguardo nelle beta del servizio di messaggistica. Dopo avere visto le prime immagini dell’interfaccia su smartphone, ecco i primi screenshot di come appariranno su PC.

Proprio nella giornata di oggi, 29 aprile 2022, è stata distribuita la beta 2.2216.2 di WhatsApp Desktop, l’applicazione per PC proposta dagli sviluppatori di Meta. In essa è cominciata anche la fase di prova dei sondaggi sulle chat di gruppo, i quali appaiono come nell’immagine presente in calce alla notizia.

Dopo la creazione del sondaggio con due o più opzioni e un quesito di partenza, WhatsApp mostrerà l’interfaccia sottostante a tutti gli utenti parte della chat. A questo punto, il creatore e le altre persone potranno votare per l’opzione di loro preferenza e tutti i partecipanti al gruppo potranno vedere chi ha votato; al momento risulta assente, però, la possibilità di vedere chi ha votato per una determinata voce, ma si tratta di una funzionalità che potrebbe essere ancora in fase di sviluppo. Una cosa è certa: anche il sondaggio sarà protetto dalla crittografia end-to-end.

Trattandosi di un work in progress, possiamo aspettarci un rilascio della funzione tra qualche mese su Android, iOS e PC. In altre parole, dovremo ancora portare un po’ di pazienza prima di utilizzarla.

Qualche giorno addietro, invece, abbiamo assistito al debutto delle chiamate di gruppo fino a 32 persone.