Nuovi iPad in arrivo? Non per Morgan Stanley: le ultime previsioni sui ricavi di Apple

Dopo i leak degli ultimi giorni, la situazione dei lanci dei nuovi iPad di Apple è più confusa che mai. C'è infatti chi dice che Cupertino presenterà i suoi nuovi tablet già questa settimana, e chi invece è convinto che non vedremo un nuovo iPad fino al 2024 inoltrato. Quale dei due schieramenti ha ragione? Ecco cosa dice Morgan Stanley.

L'ultimo report dell'analista di Morgan Stanley Erik Woodring, rilasciato nelle scorse ore e riportato dai colleghi di Macrumors, spiega che l'agenzia di investimenti prevede un grosso declino delle vendite di iPad nel Q4 del 2023. Ciò significa che Morgan Stanley prevede che le vendite dei tablet di Cupertino scenderanno ulteriormente tra ottobre e dicembre, dopo aver fatto registrare dei dati non proprio entusiasmanti nel terzo trimestre di quest'anno.

Nello specifico, Woodring stima che Apple ricaverà 7,2 miliardi di Dollari dalle vendite dei suoi iPad nel quarto trimestre del 2023. Si tratta del 23% in meno dei 9,4 miliardi di Dollari che Apple ha riportato nel medesimo quadrimestre del 2022. A cosa sarebbe dovuto questo (per ora solo presunto) calo? Semplice: a ottobre 2022, Apple ha lanciato l'iPad 10 e ha annunciato gli iPad Pro M2, finiti in commercio giusto in tempo per Natale.

Viene dunque da sé che, per giustificare una riduzione del 23% dei ricavi di Apple dal settore iPad tra il 2022 e il 2023, la previsione di Morgan Stanley è che l'azienda non lancerà alcun nuovo iPad nelle prossime ore, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. L'agenzia, dunque, sembra aspettarsi che i nuovi tablet di Cupertino arriveranno al più presto nel primo trimestre del prossimo anno, cioè tra gennaio e marzo 2024.

Della stessa idea è anche il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nelle scorse ore ha già riportato che Apple non lancerà nuovi iPad fino al prossimo anno. L'insider, però, ha anche confermato che l'azienda sarebbe al lavoro su ben tre nuovi tablet, ossia iPad Mini, iPad Air e iPad "base" di nuova generazione, tutti dotati di chip più performanti e di un design identico a quello delle controparti current-gen.