Niente nuovi iPad Mini nel 2020 e 2021: spazio ad iPad 8 ed iPad Pro 5G

Mentre si continua a discutere del possibile lancio dell'abbonamento unico Apple One, un popolare leaker sul proprio account Twitter ha diffuso alcune nuove informazioni sui programmi di Apple per la serie iPad Mini, che è stata aggiornata lo scorso anno con il quinto modello.

Secondo Komiya, che anche in passato ha diffuso in anticipo informazioni sui prodotti Apple poi rivelatesi veritiere, non è previsto il lancio di alcun nuovo iPad Mini nel 2020 e 2021.

Apple, infatti, intenderebbe concentrarsi sui nuovi iPad 8 e la terza generazione degli iPad Pro.

L'iPad 8 dovrebbe sfoggiare un pannello da 10,2 pollici, praticamente identico ad iPad 7, ma le novità più importanti riguarderanno le componenti interne: il tablet infatti a quanto pare includerà il processore A12 Bionic.

I nuovi iPad Pro, a sorpresa, potrebbero arrivare già a settembre ottobre con il processore A14X Bionic ed il supporto 5G, che con ogni probabilità debutterà anche negli iPhone 12.

Per vedere iPad Mini 6 quindi probabilmente bisognerà aspettare ancora un pò, a meno che Apple non decida di pensionarlo definitivamente. Il display da 7,9 pollici infatti potrebbe diventare obsoleto anche alla luce dell'aumento delle dimensioni degli schermi per gli smartphone. A ciò bisogna anche aggiungere che l'iPad 8 da 10,2 potrebbe inserirsi nella stessa fascia di mercato di iPad Mini.

