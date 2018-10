Nuovi iPad Pro più piccoli e senza ingresso 3,5mm per le cuffie? Le nuove indiscrezioni

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione dei rumor sulle presunte specifiche tecniche della nuova gamma di iPad Pro, emergono nuovi dettagli ed indiscrezioni sulla linea di tablet made in Apple che il colosso di Cupertino dovrebbe svelare a breve.

Le ultime voci di corridoio confermano le indicazioni emerse in precedenza, secondo cui le modifiche saranno sostanziali ed i tablet segneranno un punto di svolta importante nella loro storia. Gli aggiornamenti dovrebbero essere davvero tanti, ed a quelli che vi abbiamo linkato poco sopra (tra cui il Face ID ed una nuova Apple Pencil, oltre all'ingresso USB-C), se ne aggiunge un altro che riferisce come Apple voglia continuare nella propria battaglia contro il jack da 3,5mm per le cuffie.

Il popolare leakster sostiene che i nuovi iPad abbandoneranno definitivamente l'ingresso standard per le cuffie, a favore di un'interfaccia unica USB-C, che dovrebbe consentire sia di caricare il tablet che agganciare le cuffie ed i cavi per il trasferimento dati. File ottenuti da Slashleaks inoltre confermano la presenza di un nuovo connettore intelligente sul retro dei dispositivi che consentirà di abbinare facilmente accessori come le tastiere.

Modifiche anche alle dimensioni: quello che in precedenza era noto come iPad Pro da 10,5 pollici con ogni probabilità verrà fornito con schermo da 11 pollici, mentre il modello più grande continuerà a sfoggiare uno schermo da 12,9 pollici. Entrambi i dispositivi dovrebbero mantenere le stesse risoluzioni di 2224x1668 pixel e 2732x2048 pixel, con le rispettive proporzioni 4:3. A livello di dimensioni, si parla anche di cornici più strette, come vi mostriamo negli schemi pubblicati in rete e che vi proponiamo in calce.

Sulla possibile data di presentazione ancora non è presente alcun tipo di indiscrezione.