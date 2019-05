I nuovi iPhone 11 sono già stati certificati: in rete le prime indicazioni

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, prevista per il prossimo mese di Settembre i nuovi iPhone di Apple sono già apparsi nei database che si occupano della regolamentazione dei prodotti. Alcuni siti hanno scovati i documenti sul sito della Commissione Economica Eurasiatica.

Nei documenti si legge che Apple starebbe preparando undici modelli diversi. Il numero ovviamente non deve spaventare in quanto include le diverse variante realizzate per i paesi.

Gli iPhone portano il numero di modello A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 e A2223. La conferma che si tratta degli iPhone è data dal fatto che è presente l'indicazione al sistema operativo iOS 12, ma chiaramente arriveranno sul mercato con il nuovo iOS 13 che sarà presentato da Apple il prossimo 3 Giugno nel corso del keynote di apertura della WWDC. Inoltre, nelle documentazioni è anche presente l'indicazione che si tratta di "smartphone a marchio Apple".

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni e settimane, Apple dovrebbe lanciare tre diverse varianti: il nuovo iPhone Xr, ed i successori naturali di iPhone Xs ed Xs Max. Il modello ultratop dovrebbe includere ben tre lenti posteriori, con obiettivo ultra grandangolare ed una fotocamera per i selfie anteriore migliorata. Confermato anche l'ingresso Lightning. Si parla anche del successore di iPhone SE.