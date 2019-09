E' il giorno dei nuovi iPhone 11: svelati gli ultimi dettagli

Mancano poche ore all'evento Apple di oggi e sul web emergono gli ultimi dettagli su quello he dovrebbe essere il piatto forte del keynote: la nuova generazione di iPhone. Il popolare ed affidabile analista Ming-Chi Kuo infatti ha diffuso l'ultima nota agli investitori prima dell'evento, in cui vengono svelati gli ultimi dettagli degli smartphone.

Di seguito ricapitoliamo i punti salienti del documento:

Non è previsto il supporto ad Apple Pencil , nonostante le molte indiscrezioni emerse nelle ultime settimane che portavano verso questa direzione;

, nonostante le molte indiscrezioni emerse nelle ultime settimane che portavano verso questa direzione; Lo stesso vale per l'ingresso USB-C : i nuovi iPhone manterranno la porta proprietaria Lightning;

: i nuovi iPhone manterranno la porta proprietaria Lightning; I modelli OLED da 5,8 e 6,5 pollici includeranno nella confezione un adattatore da 18W con connettore USB-C per la ricarica veloce, come quelli che attualmente devono essere acquistati a parte e garantiscono una ricarica superveloce;

per la ricarica veloce, come quelli che attualmente devono essere acquistati a parte e garantiscono una ricarica superveloce; L'iPhone con schermo LCD da 6,1 pollici (il successore di iPhone Xr) manterrà il caricatore da 5W con ingresso USB-A;

(il successore di iPhone Xr) manterrà il caricatore da 5W con ingresso USB-A; Allo stato attuale non sembra essere prevista nemmeno la ricarica wireless inversa , in quanto "l'efficienza di ricarica non avrebbe soddisfatto i requisiti Apple";

, in quanto "l'efficienza di ricarica non avrebbe soddisfatto i requisiti Apple"; Il design ed il notch rimarranno invariati;

rimarranno invariati; Previste nuove colorazioni per la linea Xr ;

; Le fotocamere a tre obiettivi (con modulo quadrato) debutteranno sui modelli con pannello OLED, che saranno i top di gamma;

(con modulo quadrato) debutteranno sui modelli con pannello OLED, che saranno i top di gamma; Tutti e tre gli iPhone offriranno il supporto ultra-wideband, che garantirà una velocità di connessione maggiore.

Le prime indiscrezioni sull'arrivo della ricarica wireless inversa su iPhone erano trapelate lo scorso Aprile dallo stesso Ming-Chi Kuo, il quale parlava della possibilità di ricaricare le AirPods 2 o Apple Watch poggiandoli semplicemente sulla scocca posteriore. Cade anche il rumor che parlava del supporto ad Apple Pencil, ipotizzato da altri analisti.

Poco dopo la pubblicazione del documento, Mark Gurman di Bloomberg ha confermato le indiscrezioni sulla ricarica bidirezionale.