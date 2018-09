Nuovi iPhone: i nuovi leak confermano il supporto dual sim, i colori ed il peso

Mancano poche ore al keynote Apple di questo pomeriggio e sul web continuano ad emergere indiscrezioni e leak sulla scheda tecnica della prossima generazione di iPhone.

Direttamente da Weibo, il popolare social network cinese, arriva il set fotografico che vi proponiamo in calce e che oltre a confermare le quattro colorazioni degli smartphone, rivela anche un'indiscrezione presente sul web da tempo e riguardante il supporto Dual-SIM. Resta però da capire se la variante in questione sarà disponibile solo nei mercati asiatici o se verrà commercializzata anche altrove.

I leak non finiscono certo qui, perchè è emersa anche la fotografia singola presente poco sotto, che secondo molti ritrarrebbe il modello da 6,1 pollici, soprannominato iPhone XC o XR.

Il cellulare dovrebbe posizionarsi nella fascia bassa del mercato e, come si può vedere, sfoggia una singola lente posteriore, più grande rispetto alla precedente generazione. Confermato anche la scocca in alluminio e non in acciaio. Il cellulare dovrebbe anche basarsi su uno schermo LCD, a differenza di iPhone XS ed XS Max che con ogni probabilità sfoggerà un pannello OLED.

9to5Mac si concentra invece sulle dimensioni dei cellulari.

A quanto pare iPhone XS Max sarà anche il più pesante della gamma, e dovrebbe pesare 208 grammi, un dato dettato dalla scocca in acciaio e non alluminio. Sulla parte inferiore invece gli utenti dovrebbero trovare le porte per la ricarica.