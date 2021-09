Nuovi Kindle in arrivo? Amazon si lascia sfuggire la scheda tecnica

Secondo quanto riportato dall'utente di Reddit GoodEReader, Amazon avrebbe erroneamente pubblicato online le caratteristiche di una nuova versione del suo reader Paperwhite: una scheda di comparazione con i precedenti modelli del dispositivo, infatti, ha svelato l'esistenza del Paperwhite 2021 in versione standard e Signature.

La scheda sarebbe comparsa su Amazon Canada e Amazon Messico, salvo poi essere rapidamente rimossa dal colosso dell'ecommerce. Essa fornisce interessanti informazioni sulla nuova generazione di e-reader Amazon: il Kindle Paperwhite standard presenterà uno schermo da 6" con quattro LED, mentre il Kindle Paperwhite Signature Edition avrà uno schermo da 6.8" con ben 18 LED.

Entrambi i modelli saranno completamente waterproof e vanteranno un design con bordi sottili. Il nuovo Kindle dovrebbe garantire una "luce calda regolabile", non presente negli scorsi modelli: ciò significa che uno dei LED del dispositivo sarà color ambra, e potrà essere acceso in alternativa a quello bianco che normalmente illumina lo schermo per garantire una luce più calda.

I nuovi Paperwhite dovrebbero avere una memoria di 32 GB, il supporto per la ricarica wireless e dei sensori che modificano automaticamente la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni ambientali. Il prezzo dei dispositivi dovrebbe essere di circa 120 dollari per Kindle Paperwhite e 165 dollari per la Signature Edition: non è però detto che i prezzi siano definitivi, perché se fossero confermati rappresenterebbero un rincaro rispetto al prezzo del precedente modello di e-reader Amazon, il cui costo andava dai 90 ai 130 dollari.

L'annuncio dei nuovi dispositivi Amazon potrebbe anche spiegare il recente aggiornamento dell'interfaccia di Kindle, nonché l'abbassamento dei prezzi degli e-reader Kindle al loro minimo storico. Tuttavia, non sappiamo ancora quando i nuovi Kindle verranno mostrati ufficialmente da Amazon.