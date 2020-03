I nuovi Laptop con CPU Intel 10th Gen e NVIDIA Super potrebbero arrivare in Aprile

Secondo una fonte ritenuta affidabile e intervistata dai colleghi di Wccftech, la nuova gamma di dispositivi Laptop con CPU Intel di decima generazione e schede grafiche NVIDIA Super saranno annunciati e resi disponibili per il mercato molto presto.

Stando a quanto riportato da Wccftech infatti, i laptop di prossima generazione con CPU Intel 10th Gen e schede grafiche NVIDIA Super saranno annunciati il 2 Aprile e verranno resi disponibili all'acquisto il 15 Aprile. Se la notizia venisse confermata ci ritroveremmo nel breve periodo con un ribassamento dei prezzi per i modelli precedenti e con nuovo macchine molto più convenienti dal punto di vista delle prestazioni.



Va tenuto presente, in ogni caso, che la recente situazione legata al Coronavirus potrebbe condizionare l'eventuale lancio, con possibili ritardi sulla catena di approvvigionamento. Se le cose non dovessero volgere rapidamente per il peggio, la fonte si dice comunque piuttosto sicura che le date verranno rispettate.

In attesa di capire quali saranno le mosse dei vari produttori, NVIDIA e AMD continuano a lavorare sullo sviluppo delle GPU Ampere e Renoir. Una recente analisi ha paventato la possibilità di un rinvio per PlayStation 5 e Xbox Series X.