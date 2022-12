Nuovi leak sul Samsung Galaxy S23: che incrementi per le prestazioni!

Dopo il maxi leak di Natale sui Samsung Galaxy S23, emergono ulteriori dettagli sulla gamma di smartphone 2023 della società asiatica, e nello specifico sulle prestazioni che dovrebbero offrire.

L’utente Twitter Ahmed Qwaider ha pubblicato sul proprio account quelli che dovrebbero essere i dati sulle prestazioni della serie, che dovrebbe far segnare un salto in avanti importanti in termini di performance rispetto alla famiglia S22. Gli incrementi dovrebbero essere i seguenti:

+36% per le prestazioni della CPU

Miglioramento della GPU del 48%

NPU +60%

A spiccare sono senza dubbio i salti delle prestazioni per le CPU e GPU, che permetteranno agli smartphone della linea di gestire app più esose in termini di risorse, tra cui i giochi. L’incremento delle performance dell’NPU pari al 60% invece porterà con se una maggiore efficienza con la gestione delle attività d’intelligenza artificiale.

Resta da capire che tipo di prestazioni saranno in grado di offrire gli smartphone durante le sessioni da gaming, e soprattutto che efficienza energetica metteranno tra le mani degli utenti che li acquisteranno. Quest’ultimo aspetto è centrale anche per l’autonomia.

I rumor di oggi vanno in controtendenza rispetto ai benchmark di Samsung Galaxy S23 trapelati nelle scorse ore, che avevano deluso. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.