I nuovi MacBook Pro da 16 pollici in arrivo a Settembre?

L'analista di IHS Making, Jeff Lin, in una nuova nota di mercato ritiene che Apple potrebbe lanciare il nuovo MacBook Pro da 16 pollici a Settembre, nel corso del keynote di presentazione dei nuovi iPhone Xl.

Il laptop dovrebbe introdurre delle importanti novità a livello di design, tra cui un pannello LCD prodotto da LG Display con risoluzione di 3072x1920 pixel, una risoluzione più elevata rispetto ai 2880x1800 pixel dell'attuale modello di fascia alta da 15,4 pollici. Come ampiamente prevedibile, la nuova variante del computer dovrebbe anche includere un processore di nuova generazione, il che non sorprende.

Per Apple comunque si tratterebbe di una mossa particolare, se si conta che lo scorso mese ha aggiornato i MacBook Pro aggiungendo processori più potenti ed aggiornato nuovamente il controverso design a farfalla, che ha provocato non pochi grattacapo agli ingegneri ed ha costretto la società di Cupertino a dare il via anche ad un programma di richiamo per le unità difettose.

Lin prevede che anche MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici verranno aggiornati a livello hardware a settembre, con una nuova CPU, mentre ad oggi non è disponibile alcuna indiscrezione sul MacBook da 12 pollici, che ormai non viene aggiornato da più di due anni.