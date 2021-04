I nuovi Magic Mouse ereditano la vecchia posizione della porta di ricarica: Apple conferma

I nuovi iMac con processore M1 arriveranno nei negozi in un'ampia gamma di colorazioni, che come mostrato dal colosso di Cupertino nel corso del keynote di ieri pomeriggio, riguarderanno anche gli accessori come il Magic Mouse.

Apple ha confermato a The Verge che i "nuovi" Magic Mouse erediteranno la scomoda e tanto criticata posizione della porta di ricarica Lightning, che nonostante le richieste degli utenti e le lamentele di molti è ancora integrata sulla scocca inferiore dell'accessorio.

La compagnia americana non ha chiarito il motivo per cui abbia deciso di mantenere il connettore sulla parte inferiore del Mouse, nei pressi del bottone d'accensione. In molti fanno notare che in questo modo è impossibile utilizzare il mouse mentre si lavora, il che in alcune circostanze può costringere gli utenti ad affidarsi ad altri accessori fintanto che il Magic Mouse non si ricarica.

Non stupisce invece che Apple abbia mantenuto il connettore Lightning: non sembra essere all'orizzonte uno switch off all'USB-C.

Nel corso della conferenza, inoltre, Apple ha anche presentato la nuova Apple TV 4K ed ha annunciato che iOS 14.5 arriverà la prossima settimana. Tuttavia, come abbiamo fatto notare, è già possibile scaricarlo tramite il programma beta visto che è stata rilasciata la Release Candidate anche per gli utenti pubblici e non solo quelli iscritti al programma sviluppatori.