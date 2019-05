I 'nuovi millennial' usano solamente una password per tutto, è un problema

I ragazzi della Gen Z, la generazione più digitalmente esposta della storia, non prenderebbero nessuna misura a tutela della loro sicurezza informatica. Solo una password a difesa della sconfinata mole di dati che seminano online, lo rivela un report di Google.

L'azienda di Mountain View ha commissionato un'indagine sulle abitudini online dei giovanissimi. Il noto studio d'indagini Harris Poll ha intervistato 3mila ragazzi con una età compresa tra i 16 e i 24 anni, il risultato è piuttosto disarmante.

Il 78% dei teenager intervistati dice di usare la stessa password per proteggere decine di account diversi, dalla mail ai social, alle app di dating. Le persone appartenenti alle generazione precedenti fanno leggermente meglio: "solo" il 60% non cambia mai password.

Giovani sicuri di se e forse pure un po' arroganti, ma alla prova dei fatti impreparati e assolutamente indifesi alle minacce online: il 71% degli intervistati dice di non cadere nel phishing —le tecniche di ingegneria sociale per rubare soldi e dati— , ma poi solo il 44% ha dimostrato di conoscere di cosa si tratti.

Lo scorso 2 Maggio è stato il Password Day, organizzato in un contesto dove sempre più persone sono convinte che il futuro poggi nei metodi di autenticazione via dati biometrici. Qua trovate qualche informazioni in più.