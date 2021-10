Nuovi problemi per iPad Mini 6? Gli utenti segnalano distorsioni allo schermo

Dopo le segnalazioni relative al jelly scrolling su iPad Mini 6, un thread emerso su Reddit sta raccogliendo segnalazioni di vari utenti che riportano ancora problemi con lo schermo del più piccolo della famiglia iPad.

Alcuni proprietari, nello specifico, stanno ponendo l'accento su uno strano fenomeno che si verifica con lo schermo di iPad Mini 6. A quanto pare, se il tablet viene tenuto in verticale, una leggera pressione su alcune parti del display provocherebbe una strana distorsione tremolante vicino alla parte superiore. Le distorsioni a quanto pare si verificherebbero sempre nelle stesse aree e si attiverebbero solo quando si preme in un determinato punto, come si può vedere direttamente attraverso il video presente in apertura.

Secondo l'utente Reddit che ha aperto il thread, il problema potrebbe avere a che fare con le batterie ed alcuni nastri piegati in modo in proprio, sebbene il teardown effettuato da iFixit non abbia mostrato problematiche di questo tipo. Il posizionamento del controller del nuovo schermo però potrebbe avere a che fare anche con il lag con lo scrolling, sebbene Apple abbia affermato che il jelly scrolling non è un bug e per tanto non è previsto il lancio di alcun aggiornamento software per correggerlo.

Sulle ultime segnalazioni, invece, non sono ancora arrivati commenti ufficiali da parte del colosso di Cupertino.