Nuovi problemi per i Pixel 2 e Pixel 2 XL: gli utenti segnalano riavvii improvvisi

A qualche settimana di distanza dai problemi segnalati da alcuni possessori di Pixel 2 Pixel 2 XL di, ne è emerso un altro, che per certi versi è anche più fastidioso degli altri.

Un numero significativo di utenti, infatti, hanno segnalato direttamente sul forum di Google, riavvii casuali dei dispositivi.

Uno degli utenti interessati, Narder Babbili, nel topic aperto direttamente sulla community, su cui è uno dei più affidabili e popolari, ha affermato che i riavvii sarebbero causati da un difetto LTE su entrambi gli smartphone, in quanto se si disattiva il modulo per la connessione ultraveloce non si verificherebbero più.

Come scritto dall'utente, però, "la disattivazione del 4G è troppo scomoda. Spero che Google risolva il tutto nel minor tempo possibile".

Dalle segnalazioni risulta che nè il reset, tanto meno il passaggio alla modalità provvisoria risolverebbe il problema. Alcuni utenti hanno addirittura contattato il servizio d'assistenza di Google, che ha inviato loro un'unità sostitutiva che, però, presenterebbe lo problema. E' stata però esclusa la natura hardware.

Altri possessori hanno evidenziato che il disservizio sarebbe comparso dopo l'installazione dell'aggiornamento di protezione di Novembre, ed almeno al momento l'unica soluzione è rappresentata dalla disattivazione del 4G/LTE, che però come ampiamente affermato da molti utenti è estremamente scomodo.