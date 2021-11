Nuovi record d'inquinanti in Cina: mentre il Mondo cerca una soluzione

Mentre la maggior parte dei leader mondiali si sono riuniti in Scozia per i negoziati della COP26, annunciati come una delle ultime possibilità per evitare un catastrofico cambiamento climatico, il presidente cinese Xi Jinping ha scelto di non partecipare di persona, inviando un semplice comunicato scritto.

Fatto alquanto importante, considerando che la Cina, il più grande produttore al mondo di gas serra responsabili del cambiamento climatico, ha anche aumentato la sua produzione di carbone dopo che le catene di approvvigionamento negli ultimi mesi sono state sconvolte da una crisi energetica causata dai rigidi obiettivi di emissione mondiale e dai prezzi record per il combustibile fossile.

E le conseguenze ambientali non si sono fatte certo attendere. Recentemente infatti, una fitta foschia di smog ha ricoperto le fasce della Cina settentrionale, con visibilità ridotta fino a meno di 200 metri, in alcune aree.

Alle scuole della capitale, che ospiteranno inoltre le Olimpiadi invernali il prossimo febbraio, è stato addirittura ordinato di interrompere le lezioni di educazione fisica e le attività all'aperto.

Come se non bastasse, alcuni tratti di autostrade per le principali città, tra cui Shanghai, Tianjin e Harbin, sono stati chiusi a causa della scarsa visibilità.

Gli inquinanti, rilevati da una stazione di monitoraggio dell'ambasciata Usa a Pechino, hanno raggiunto livelli definiti “molto malsani” per la popolazione generale, con livelli di particolato PM 2,5 (capaci di penetrare in profondità nei polmoni causando malattie respiratorie) che si aggiravano intorno ai 230 μg/m3, molto al di sopra del limite di 15 μg/m3 raccomandato dall'OMS.

Le autorità di Pechino hanno subito cercato di spiegare tale picco di inquinamento come una combinazione di "condizioni meteorologiche sfavorevoli", affermando inoltre che tale situazione sarebbe potuta persistere almeno per qualche giorno.

Ma secondo Danqing Li, responsabile per il clima e l'energia di Greenpeace nell'Asia orientale, la "causa principale dello smog nel nord della Cina è la combustione di combustibili fossili", su cui fa affidamento circa il 60% della produzione energetica nazionale.

Come se non bastasse, il "Regno di Mezzo" ha recentemente aumentato la produzione di carbone per andare incontro alla carenza di energia che aveva costretto le fabbriche a chiudere negli ultimi mesi, non tenendo conto che le emissioni della Cina superano quelle di tutti i paesi.

Tempo fa, alcune osservazioni avevano addirittura mostrato un calo dell'inquinamento in Cina a causa del covid-19, che sia già tutto finito? Di sicuro il Paese sarà l'ago della bilancia nella lotta al cambiamento climatico.