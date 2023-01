Nuovi render per OPPO Find X6 Pro, con una gigantesca fotocamera circolare

Il lancio cinese di OPPO Find X6 e X6 Pro potrebbe essere ormai dietro l'angolo: dopo aver visto scheda tecnica e render dei due smartphone, arriva oggi una nuova immagine del top di gamma targato OPPO, Find X6 Pro. In parallelo, un altro leak ha diffuso una serie di informazioni tecniche sulla variante globale di OPPO Find N2 Flip.

Iniziamo con OPPO Find X6 Pro: l'immagine trapelata in rete e diffusa da GizmoChina mostra che lo smartphone avrà una gigantesca fotocamera posteriore di forma circolare, la quale conterrà tre obiettivi (una lente principale, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo) e un flash LED. Negli scorsi giorni, le prime immagini dal vivo di OPPO Find X6 mostravano che lo smartphone aveva una fotocamera di forma rettangolare, e non circolare: ciò significa che, con ogni probabilità, quello ritratto nel render è OPPO Find X6 Pro, ma anche che il modello base e quello Pro dello smartphone avranno due design completamente diversi per il pannello posteriore.

Sempre sul pannello fotocamera troviamo i loghi di Hasselblad e MariSilicon, che confermano che il top di gamma di OPPO riceverà il tuning Hasselblad per la sua fotocamera principale e che la compagnia cinese integrerà la nuovissima NPU MariSilicon Y, annunciata durante l'INNO Day del 14 e 15 dicembre, sotto la scocca del device.

Inoltre, l'immagine ci mostra che Find X6 Pro sarà composto di due materiali diversi, uno per la parte superiore e uno per quella inferiore del pannello posteriore. La prima sarà fatta di ceramica, mentre la seconda sembra essere in pelle: è possibile che quella mostrata nel render sia comunque un'edizione speciale dello smartphone, che invece in formato standard potrebbe mantenere il corpo posteriore completamente in ceramica.

Spostandoci invece a OPPO Find N2 Flip, pare che la variante globale dello smartphone sia comparsa su GeekBench, confermando così che Find N2 Flip uscirà anche in occidente (e che dunque non riceverà la stessa release limitata di OPPO Find N2, arrivato solo sul mercato cinese). Il benchmark, al di là del semplice punteggio (intorno ai 900 punti in Single-Core e ai 3130 in Multi-Core), ci mostra che lo smartphone avrà 8 GB di RAM e un SoC MediaTek Dimensity 9000+.

Nello specifico, la CPU dello smartphone avrà un'architettura a 8 Core, di cui 4 Core a 1,8 GHz, 3 Core a 2,85 GHz e un Core a 3,2 GHz. Inoltre, OPPO Find N2 Flip avrà una GPU Mali-G710 MC10. Se tali specifiche fossero confermate, il foldable di OPPO sarebbe uno dei pochi smartphone in commercio anche sui mercati occidentali ad adottare un chipset MediaTek e non uno realizzato da Qualcomm.