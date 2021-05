Nuove ricerche sul vasto e misterioso regno quantico

Gran parte della meccanica quantistica è spiegata attraverso l'equazione di Schrodinger, una sorta di teoria principale che governa le proprietà di ogni cosa sulla Terra. In linea di principio quindi si ritiene che la meccanica quantistica governi tutto, ma vederlo ed effettivamente calcolarlo è quasi impossibile, per ora.

Con alcune tecniche innovative ed ipotesi ben valutate, il prof.ssa Kang-Kuen Ni della Harvard University, ha ottenuto risultati sbalorditivi. Nel laboratorio di ricerca, con il suo team, ha testato le attuali teorie quantistiche sulle reazioni chimiche con dati sperimentali reali per avvicinarsi il più possibile ad una mappa verificabile delle leggi che governano il regno quantico.

Attraverso la chimica ultra-fredda poi, dove atomi e molecole vengono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto (come raccontato in questa news), per essere controllati più facilmente, Kang Ni ed il suo team hanno raccolto dati sperimentali reali da una frontiera quantistica inesplorata, fornendo una forte evidenza scientifica di ciò che il modello teorico aveva già capito.

Nello studio, riportato su Nature, il team si è proposto di identificare tutti i possibili risultati dello stato energetico di una reazione tra due molecole di potassio e di rubidio. Un'operazione molto complessa, poiché al suo livello fondamentale una reazione tra 4 molecole ha un numero enorme di dimensioni (gli elettroni potrebbero trovarsi simultaneamente in qualsiasi posizione), che renderebbe impossibile calcolare le possibili traiettorie di reazione con la tecnologia attuale.

Un computer quantistico (di cui abbiamo parlato in questa news) potrebbe essere in futuro l'unico mezzo per effettuare calcoli così complessi ed in rapida successione. Nel frattempo, calcolare l'impossibile richiede ipotesi ed approssimazioni ben valutate, che Kang Ni ed il suo team hanno cercato di mettere in pratica con l'ausilio di tecniche specializzate.

Uno di questi procedimenti è stato illustrato su Nature Chemistry, dove il team ha sfruttato le caratteristiche affidabili delle molecole (spin nucleare altamente stabile) per controllare lo stato quantico dei reagenti fino alla fine del processo. Hanno quindi scoperto un modo per rilevare i prodotti da un singolo evento di reazione, un'impresa molto difficile considerando le oltre 10 mila molecole che potrebbero reagire simultaneamente.

Il Team ha potuto quindi identificare lo spettro unico e lo stato quantistico di ciascuna molecola del prodotto, il tipo di controllo specifico necessario per misurare tutti i percorsi che la loro reazione di potassio e rubidio potrebbe prendere.