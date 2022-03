Nuovi ritardi per le GPU Intel Arc: solo il modello entry-level arriverà a maggio

Benché la prima recensione di una GPU Intel Arc non sia stata positiva, molti giocatori PC stanno aspettando con ansia l'uscita delle nuove schede grafiche della casa di Santa Clara. A quanto pare, però, Intel avrebbe ancora ritardato la release delle sue GPU, lanciando un segnale decisamente preoccupante per le loro scorte e la loro qualità.

In particolare, riporta Igor's Lab, il posticipo delle GPU Intel riguarda primariamente le schede di serie A700 e A500 di fascia medio-alta, mentre le GPU entry-level della serie A300 dovrebbero arrivare sul mercato come originariamente programmato tra il 2 maggio e il 1° giugno 2022. Ciò spiega anche perché la prima (e unica) recensione delle schede grafiche Intel finora trapelata sia relativa alla GPU A380.

Pare comunque che i primi Qualification Sample (o QS) delle schede, ovvero le loro prime versioni di prova, saranno emessi da Intel nelle prossime due settimane, il che combacia perfettamente con una release nel mese di maggio. Resta però l'incognita sui problemi di compatibilità di cui soffrivano le GPU fino a qualche settimana fa: solo a metà febbraio, infatti, riportavamo che Intel ha posticipato le schede Arc Alchemist non tanto per problemi hardware o di scorte, ma per via di un rallentamento nello sviluppo dei driver per le schede.

Probabilmente, considerato che le GPU DG1 avevano problemi di compatibilità piuttosto diffusi, Intel vuole evitare che questi si ripetano in futuro, specie dopo che l'azienda ha fallito nel rilasciare i driver per giochi come l'attesissimo Elden Ring al day one, nonostante una lunga serie di annunci a riguardo.

Ad ogni modo, il posticipo delle proprie GPU potrebbe eventualmente giovare in termini commerciali ad Intel: nei prossimi mesi, infatti, sia AMD che NVIDIA lanceranno delle GPU per le stesse fasce di pubblico. Se invece le GPU di fascia medio-alta di Intel venissero posticipate a dopo l'estate, esse dovrebbero risentire decisamente meno della concorrenza dei refresh della serie Radeon RX 6000 di AMD e della fantomatica NVIDIA RTX 3070 da 16 GB di VRAM, che dovrebbero uscire proprio entro la stagione estiva.