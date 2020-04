Nuovi rumor sul Galaxy Fold 2: in arrivo con meno memoria e prezzo più basso?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da SamMobile, nell'anno da poco iniziato Samsung potrebbe lanciare un altro smartphone pieghevole, da affiancare al nuovo Galaxy Z Flip svelato qualche settimana fa. Il dispositivo in questione dovrebbe essere l'erede naturale del Galaxy Fold, ma porterà con se delle novità di rilievo.

La principale sarà rappresentata dal prezzo. Secondo le informazioni in possesso del popolare blog sul mondo Samsung, il modello base del Fold 2 dovrebbe essere disponibile con 256GB di spazio d'archiviazione, che di conseguenza farà calare anche il costo per gli utenti.

Il Galaxy Fold dello scorso anno è stato lanciato solo con 512GB di storage, a 1.980 Dollari, un prezzo non certo concorrenziale che l'ha reso inaccessibile per la maggior parte del pubblico, nonostante la curiosità che ha suscitato.

Con l'arrivo del Fold 2 però Samsung non dovrebbe pensionare i 512GB, ed infatti SamMobile parla di due modelli che porteranno il nome in codice SM-F91x. Le modifiche dovrebbero riguardare anche il design: il dispositivo infatti a quanto pare presenterà una display esterno più grande di quello da 4,6 pollici, mentre lo schermo interno dovrebbe essere da 7,7 pollici (il Fold originale si è fermato a 7,3 pollici).

Non arrivano invece conferme sul supporto all'S Pen anche per il Galaxy Fold 2, ma si parla di possibili miglioramenti per il comparto fotografico, al punto che in molti ipotizzano l'utilizzo dello stesso chip del Galaxy S20+. Non si esclude una variante 4G, da affiancare a quella 5G. Il debutto sarebbe in programma nel terzo trimestre dell'anno, forse già in concomitanza con il lancio del Galaxy Note 20.