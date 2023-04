Nuovi rumor su iOS 17: novità per Centro di Controllo, Widget ed Apple Music

Mentre sembra praticamente certo che iOS 17 supporterà il sideloading in Europa, continuano ad emergere indiscrezioni sull’atteso sistema operativo che Apple dovrebbe presentare durante la WWDC 2023 in programma dal 5 Giugno 2023.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, dovrebbero debuttare delle nuove funzionalità per il sistema di notifica presente negli iPhone con Dynamic Island, che cambierà forma e dovrebbe essere disponibile su tutti e quattro i modelli di iPhone 15.

A quanto pare però sarebbero previsti anche degli importanti cambiamenti per il Centro di Controllo, che offre agli utenti l’accesso rapido a scorciatoie per determinati controlli. iOS 17 però dovrebbe apportare anche delle modifiche all’interfaccia utente e la personalizzazione dello stesso Centro di Controllo.

Tra le altre novità figureranno anche dei nuovi widget, battezzati “Widget Attivi”, che includeranno cursori, pulsanti ed elementi che permetteranno l’interazione da parte degli utenti.

Previsti aggiornamenti anche per l’app Dov’è e Wallet, mentre è attesa una nuova app Diario per monitorare la salute fisica e mentale.

In un altro post pubblicato sul social network cinese Weibo un leaker afferma che Apple avrebbe intenzione di aggiornare l’app di Apple Music per visualizzare i testi nella schermata di blocco. Per il client musicale però sono attese anche altre novità a livello d’interfaccia utente.

A dimostrazione di come si tratti di un aggiornamento corposo, iOS 17 modificherà anche la torcia con delle nuove opzioni di luminosità.

Sempre in merito alla schermata di blocco, ci saranno più opzioni di personalizzazione che riguarderanno i caratteri, gli sfondi emoji. Apple, infine, dovrebbe anche migliorare l’organizzazione della Libreria App.