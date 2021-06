Nuovi rumor su iPhone 13: conferme su 1TB di memoria ed i sensori LiDAR

A pochi giorni dagli ultimi rumor sulle batterie di iPhone 13, emergono nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica della prossima generazione di smartphone made in Apple. A pubblicarle l'analista di Wedbush Daniel Ives, in una nota agli investitori vista da MacRumors.

Sembra essere confermata la presenza, su tutti i modelli di iPhone 13, del sensore LiDAR che abbiamo visto all'opera negli iPhone 12 Pro Max e sugli iPad Pro. Apple intende migliorare le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità, ma anche migliorare le esperienze per la realtà aumentata.

Sulla scia di quanto affermato da Jon Prosser in passato, anche Ives conferma che la serie iPhone 13 dovrebbe includere un'opzione con 1 terabyte di storage. Nel rapporto però non si fa riferimento ai modelli che dovrebbero sfoggiare questa nuova variante, ma non è da escludere che possa essere confinata ad iPhone 13 Pro e Pro Max.

L'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del classico keynote autunnale di Settembre: almeno al momento non ci sono avvisaglie su un possibile rinvio, come avvenuto lo scorso anno causa Covid. Resta l'incognita sulla disponibilità: lo shortage infatti nell'anno secondo molti dovrebbe interessare anche il comparto mobile e trovare i nuovi iPhone 13 potrebbe essere difficile.

Nel frattempo, il prossimo keynote Apple è in programma il 7 Giugno.