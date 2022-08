Nuovi rumor su NVIDIA GeForce RTX 4080: avrà una memoria GDDR6X da 23 Gbps?

Ancora rumor sulla serie NVIDIA GeForce RTX 40, a pochi giorni dalla pubblicazione delle specifiche della NVIDIA RTX 4070. Quest’oggi il popolare leaker Kopite7kimi, da sempre molto informato su questo mercato, si è soffermato sulla RTX 4080.

In un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Kopite7kimi spiega che NVIDIA sfrutterà i moduli di memoria GDDR6X più veloci di Micron, e per il modello 4080 avrebbe scelto il die da 23 Gbps. Questo comporterà un TBP leggermente superiore, che passerà dai 320W ipotizzati in precedenza a 340W.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, invece, viene spiegato che la NVIDIA GeForce RTX 4080 dovrebbe utilizzare la GPU AD103-300 con 9.728 core o 76SM abilitati. A ciò si aggiungono 48MB di cache L2 e ROP inferiori ai 224 a quelli ipotizzati in precedenza. La scheda, infine, dovrebbe essere basata sul PCB PG136/139-SKU360.

E’ indubbio però che l’aspetto più interessante di questa nuova tornata di rumor sia rappresentata dalla memoria. Come abbiamo spiegato in precedenza, la RTX 4080 dovrebbe avere 16GB di memoria GDDR6X da 23Gbps, su un’interfaccia bus a 256 bit. Questo si tradurrà in una larghezza di banda fino a 736GB/s, un pò inferiore rispetto ai 760GB/s dell’RTX 3080.

Come sempre, invitiamo a prendere con le pinze i rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.