Nuovi rumor sui requisiti minimi di Windows 12: sarà obbligatorio l'SSD?

Il sito web Deskmodder riferisce che Microsoft starebbe lavorando dallo scorso febbraio a Windows 12, il nuovo sistema operativo noto internamente come “Next Valley”, che però dovrebbe vedere la luce solo nella seconda metà del 2024. Tuttavia sono già emersi alcuni dettagli sui requisiti minimi.

Microsoft a quanto pare avrebbe intenzione di rendere Windows 12 compatibile con i processori desktop Meteor Lake-S di 14esima generazione di Intel.

Deskmodder spiega anche che il nuovo OS potrebbe supportare il coprocessore Pluton, introdotto per la prima volta nel gennaio 2022 sulle CPU mobili Ryzen 6000, mentre sembra essere confermato l’utilizzo dello stesso TPM 2.0 visto su Windows 11, sebbene il gigante di Redmond abbia testato il supporto SHA-3 in una recente Insider Build.

Nuove conferme anche sui requisiti minimi di Windows 12 di cui abbiamo parlato in passato: il sistema operativo dovrebbe necessitare di 8GB di RAM, il doppio rispetto a Windows 11, mentre non sono emerse informazioni sullo storage. Neowin ha notato però che Microsoft potrebbe richiedere un SSD per completare l’installazione, eliminando il supporto agli hard disk. Non si tratta di una voce completamente nuova, dal momento che era trapelata anche in precedenza per Windows 11.

Secondo le ultime indiscrezioni, Windows 12 potrebbe essere il primo OS ad integrare ChatGPT.