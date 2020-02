Nuovi semi arrivati all'interno del 'bunker' di sicurezza contro le estinzioni

In caso di apocalisse (di qualsiasi tipo, dagli asteroidi agli zombie) la Svalbard Global Seed Vault potrebbe tornarci molto utile. Si tratta di una sorta di "banca" che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita botanica accidentale. In poche parole, ospita diverse semenze di moltissimi tipi di vegetali.

La crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e la perdita di specie sta spingendo i gruppi di tutto il mondo ad aggiungere i loro semi alla raccolta all'interno di una montagna vicino a Longyearbyen, in Norvegia, a circa 1.300 chilometri dal Polo Nord. "Con l'aumentare del ritmo dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, vi è una nuova urgenza che circonda gli sforzi per salvare le colture alimentari a rischio di estinzione", afferma Stefan Schmitz, gestore della riserva.

Ogni singolo seme "contiene potenziali soluzioni per un'agricoltura sostenibile", aggiunge Lise Lykke Steffensen, capo della banca genetica. Recentemente sono stati aggiunti 60.000 nuovi semi. I nuovi arrivi includono colture di base come grano, riso, fagioli, zucca e mais. L'ultima spedizione porterà il numero di varietà di semi - immagazzinate in un luogo sotterraneo a meno 18 gradi Celsius - a 1.05 milioni (può contenere fino a 4.5 milioni di campioni).

Pensate sia inutile? Il luogo è stato vitale durante la guerra civile siriana, quando i ricercatori sono stati in grado di recuperare duplicati di cereali persi nella distruzione della città di Aleppo. I paesi e le istituzioni che depositano semi nel deposito, infatti, possono recuperarli quando necessario. Insomma, molto presto questo luogo potrebbe contenere delle specie di piante estinte per colpa degli effetti dell'uomo sulla Terra (perfino dell'albero più pericoloso del mondo).