Nuovi sensori biometrici in arrivo su Apple Watch Series 8: misurerà anche la febbre

Continuano le indiscrezioni sui sensori biometrici del nuovo smartwatch di Cupertino: dopo aver scoperto che Apple Watch Series 8 misurerà la febbre, infatti, arriva oggi da una fonte ritenuta estremamente affidabile la conferma che l'orologio smart di Apple misurerà la temperatura degli utenti.

In altre parole, ciò significa che Apple Watch Series 8 vi dirà se avete la febbre o meno: un dato biometrico utilissimo soprattutto in vista dell'inverno, con l'arrivo della stagione dell'influenza, ma anche per identificare precocemente un caso di Covid-19 in mancanza di altri sintomi. La notizia arriva dopo che, un paio di settimane fa, abbiamo scoperto che il chip S8 di Apple Watch Series 8 sarà identico al chip S7 dell'Apple Watch di settima generazione, a sua volta uguale al chip S6 introdotto con l'Apple Watch di serie 6.

Dunque, pare proprio che la nuova generazione di orologio targato Cupertino si concentrerà sui sensori più che sull'hardware, anche perché l'inclusione del termometro nel nuovo Apple Watch sarebbe praticamente già confermata, dal momento che il sensore dedicato avrebbe già superato i test interni di Apple.

A riportare l'indiscrezione è una fonte particolarmente attendibile, ossia il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nella sua newsletter settimanale Power On ha spiegato che il sensore sarà integrato sia sull'Apple Watch "standard" che sulla sua versione "ruggedized" per gli sport estremi, la quale sembra dunque essere confermata, nonostante il silenzio che la circonda ormai da mesi.

A quanto pare, comunque, la feature di misurazione della febbre di Apple Watch avrà un funzionamento particolare, poiché non dirà all'utente la sua temperatura in ogni momento, ma si limiterà ad allertarlo nel caso in cui questi dovesse superare i 37,5°C di febbre. La scorsa settimana, invece, sempre Gurman aveva spiegato che Apple Watch Series 8 avrà una modalità low-power del tutto nuova.