I nuovi splendidi e nostalgici temi gratuiti per Windows 10, Luglio 2019

Dopo i temi dedicati all'eclissi totale di Sole pubblicati a giugno 2019, Microsoft torna a rilasciare dei nuovi wallpaper ufficiali scaricabili gratuitamente da tutti gli utenti che utilizzano Windows 10. Questa volta, parliamo di immagini pensate per i nostalgici delle "vecchie" versioni dell'OS di Microsoft.

Infatti, il set di 10 immagini in 4K chiamato Windows Throwback, ovviamente disponibile al download in modo completamente gratuito, cerca di riportarci nel 1985. Nel caso non foste pratici con i temi di Windows 10, vi ricordiamo che si tratta di foto che vengono sfruttate come sfondo del desktop e che "ruotano" a intervalli regolari di pochi secondi. Questo consente di avere un desktop in continuo cambiamento e di rendere più "dinamico" il proprio sistema operativo.

Il set Windows Throwback viene descritto in questo modo da Microsoft: "Riporta il PC al 1985 con questo tema tubiforme in edizione speciale, ispirato al primo anno di Windows. La vecchia scuola incontra la nuova in queste 10 immagini in 4K di qualità premium semplicemente magnifiche, gratuite per i temi di Microsoft. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Per installare il tema, dovete solamente collegarvi al sito ufficiale di Microsoft (utilizzando il link in fonte) e premere sul pulsante Ottieni. A questo punto, non dovrete fare altro che premere prima sulla voce Apri con Microsoft Store e poi su quelle Installa e Applica. Se tutto è stato eseguito correttamente, ora il vostro desktop farà un bel passo indietro nel tempo.

Insomma, l'iniziativa di Microsoft continua e speriamo che la società di Redmond stia preparando dei temi gratuiti per Windows 10 anche per il prossimo mese.