I nuovi splendidi temi 4K Premium gratuiti per Windows 10, Natale 2019

Mancano ormai poche ore a Natale 2019 e, come di consueto, è giunto il momento di cambiare il proprio tema di Windows 10, in modo da rispecchiare al meglio il periodo. Microsoft non si è quindi fatta trovare impreparata e ha rilasciato delle soluzioni gratuite adatte a tutti i gusti.

In particolare, la società di Redmond ha pubblicato sul Microsoft Store il tema chiamato "Stunning Waterfalls PREMIUM". Pur non essendo completamente natalizio, quest'ultimo presenta anche delle immagini di montagne innevate e quindi si adatta bene a questo periodo dell'anno. Microsoft descrive il tema in questo modo: "Cascate che si riversano su montagne, foreste e spiagge dalla Cina all'Islanda in queste 19 immagini premium 4K, gratuite per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Sicuramente un tema interessante per coloro che vogliono rinnovare il proprio desktop con qualcosa di diverso dal solito.

Se invece siete alla ricerca di temi natalizi per Windows 10, di seguito trovate la classifica dei più scaricati dagli utenti.

Winter Holiday Glow: il classico set di immagini fatto di dolcetti, luci e addobbi natalizi vari; Ski Paradise: un "viaggio" tra le montagne innevate più belle del mondo; Warm Winter Nights: se amate l'atmosfera creata dalle casette di legno immerse in paesaggi invernali, questo è il tema che fa per voi; Snowy Mountains: le montagne innevate brillano sotto la luna, le stelle e l'aurora boreale; Snow Sculptures: una selezione delle migliori sculture di ghiaccio, tra pupazzi di neve e castelli.

Se le soluzioni elencate non fanno per voi, vi ricordiamo che abbiamo un'intera sezione del sito dedicata ai temi per Windows 10, dove potete trovare innumerevoli set di immagini per abbellire il vostro desktop.